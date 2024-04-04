В Рязанской области зафиксировали первый случай укуса клеща

Отмечается, что первое обращение пострадавшего от укуса клеща поступило в одну из больниц 30 марта.

В Рязанской области зафиксировали первый случай укуса клеща. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что первое обращение пострадавшего от укуса клеща поступило в одну из больниц 30 марта.

Рязанцам напомнили, что чаще всего насекомые нападают в лесу, лесопарковых зонах и на дачных участках.

Ранее в Рязанской области заметили первого клеща.