В Рязанской области зафиксировали первый случай укуса клеща
Отмечается, что первое обращение пострадавшего от укуса клеща поступило в одну из больниц 30 марта.
В Рязанской области зафиксировали первый случай укуса клеща. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что первое обращение пострадавшего от укуса клеща поступило в одну из больниц 30 марта.
Рязанцам напомнили, что чаще всего насекомые нападают в лесу, лесопарковых зонах и на дачных участках.
Ранее в Рязанской области заметили первого клеща.