В Рязанской области подтопило еще 72 приусадебных участка

Кроме того, под воду ушел низководный мост через Проню у Рачатников Михайловского района, участок дороги у поселка Сенин-Пчельник Ермишинского района.

В Рязанской области подтопило еще 72 приусадебных участка. Об этом сообщает МЧС региона.

В Ермиши два участка, в Борках — 10, в Коростове — восемь, в Заокском — 33, в Полянах — семь, в Агро-Пустыни — 12.

Кроме того, под воду ушел низководный мост через Проню у Рачатников Михайловского района, участок дороги у поселка Сенин-Пчельник Ермишинского района.

Всего в настоящее время подтоплены 19 низководных мостов, восемь участков дорог и 156 приусадебных участков.