В Рязанской области 5 апреля похолодает до -3 градусов

В пятницу, 5 апреля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.

В Рязанской области 5 апреля похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 5 апреля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -3, +2 градусов, днем поднимется до +3, +8 градусов.