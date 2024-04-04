В Рязани задержали мужчину, укравшего смартфон

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 27-летнего рецидивиста, подозреваемого в ограблении. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что на улице Стройкова у него отобрали мобильный телефон. Рязанец поделился информацию, что прохожий попросил устройство позвонить. Получив аппарат в руки, незнакомец ударил мужчину в лицо и скрылся.

Со слов потерпевшего оперативники составили портрет злоумышленника и узнали по нему 27-летнего рецидивиста. Ранее его судили за кражу, грабеж и разбойное нападение. Рязанца нашли и задержали.

По предварительной информации, 27-летний пьяный мужчина случайно заметил прохожего, пользовавшегося телефоном. Рецидивист подошел к мужчине и попросил смартфон, чтобы «позвонить». Получив мобильный телефон, он ударил пострадавшего и скрылся. Смартфон он впоследствии сбыл.

Возбуждено уголовное дело.