В Рязани Ока поднялась еще на 36 сантиметров
Отмечается, что уровень воды составляет 494 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
В Рязани Ока поднялась еще на 36 сантиметров. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Отмечается, что уровень воды составляет 494 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- около села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 24 см и составляет 496 см;
- в Касимове Ока поднялась на 64 см и составляет 394 см;
- Мокша у Кадома поднялась на 39 см и составляет 502 см;
- в Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 20 см и составляет 640 см;
- у с. Троица уровень воды в Ранове понизился на 12 см и составляет 781 см;
- у Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 30 см и составляет 242 см.