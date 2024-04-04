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В Рязани Ока поднялась еще на 36 сантиметров
Отмечается, что уровень воды составляет 494 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани Ока поднялась еще на 36 сантиметров. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Отмечается, что уровень воды составляет 494 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

  • около села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 24 см и составляет 496 см;
  • в Касимове Ока поднялась на 64 см и составляет 394 см;
  • Мокша у Кадома поднялась на 39 см и составляет 502 см;
  • в Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 20 см и составляет 640 см;
  • у с. Троица уровень воды в Ранове понизился на 12 см и составляет 781 см;
  • у Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 30 см и составляет 242 см.