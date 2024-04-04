В Ростовской области пьяная женщина зарезала знакомого

В Ростовской области женщина зарезала знакомого во время пьяной ссоры. Об этом сообщило издание « МК ».

Трагедия произошла в Красносулинском районе в среду, 3 апреля.

Жительница хутора Нижняя Ковалевка выпивала с 37-летним мужчиной. Они поссорились. После словесной перепалки дама схватила кухонный нож и несколько раз ударила собутыльника в грудь. От полученных травм мужчина умер.

Женщину задержали, она признала свою вину. На нее завели дело по статье «Убийство». Ей изберут меру пресечения. Отмечается, что ранее ее привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности.