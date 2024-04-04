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В Окском заповеднике проснулся медведь
Его заметили на лесной дороге в западной части заповедника

В Окском заповеднике проснулся медведь. Об этом сообщила старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Его заметили в четверг, 4 апреля, на лесной дороге в западной части заповедника. В тех же краях в прошлом году он держался большую часть лета.

«Весна в Окском заповеднике идет полным ходом. Еще в конце февраля из нор вышли енотовидные собаки и барсуки, в марте проснулись ежи. На фотоловушки возле деревьев-чесалок начали попадаться кабаны», — отмечается в посте.