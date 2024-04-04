В мэрии заявили, что строительные леса у входа в рязанскую гимназию № 2 еще не установлены
«Металлоконструкции на фото сделаны для ограничения доступа посторонних лиц к месту проведения ремонта», — пояснили в ведомстве.
В администрации заявили, что строительные леса у входа в рязанскую гимназию № 2 еще не установлены. В мэрии сообщили об этом в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.
«Металлоконструкции на фото сделаны для ограничения доступа посторонних лиц к месту проведения ремонта», — пояснили в ведомстве.
Напомним, мать одно из учащихся сообщила РЗН. Инфо, что у входа в рязанскую гимназию № 2 упали строительные леса. Ранее стало известно, что в здании гимназии начался ремонт, несмотря на продолжающийся учебный год.