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В мэрии заявили, что строительные леса у входа в рязанскую гимназию № 2 еще не установлены
«Металлоконструкции на фото сделаны для ограничения доступа посторонних лиц к месту проведения ремонта», — пояснили в ведомстве.

В администрации заявили, что строительные леса у входа в рязанскую гимназию № 2 еще не установлены. В мэрии сообщили об этом в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

«Металлоконструкции на фото сделаны для ограничения доступа посторонних лиц к месту проведения ремонта», — пояснили в ведомстве.

Напомним, мать одно из учащихся сообщила РЗН. Инфо, что у входа в рязанскую гимназию № 2 упали строительные леса. Ранее стало известно, что в здании гимназии начался ремонт, несмотря на продолжающийся учебный год.