В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах
Отмечается, что нужно прибавить один рабочий час ежедневно.
В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Бориса Чернышова.
Отмечается, что он направил министру просвещения России Сергею Кравцову такое предложение.
Депутат сообщил, что нужно оценивать коммуникацию в качестве сверхурочных рабочих часов.
Чернышев предложил прибавлять один рабочий час ежедневно.