В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах

Отмечается, что нужно прибавить один рабочий час ежедневно.

В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Бориса Чернышова.

Отмечается, что он направил министру просвещения России Сергею Кравцову такое предложение.

Депутат сообщил, что нужно оценивать коммуникацию в качестве сверхурочных рабочих часов.

Чернышев предложил прибавлять один рабочий час ежедневно.