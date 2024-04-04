В доме на улице Стройкова в Рязани полицейские «накрыли» наркопритон

Наркопритон в своей квартире организовал 31-летний неработающий рязанец, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

В доме на улице Стройкова в Рязани полицейские «накрыли» наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Наркопритон в своей квартире организовал 31-летний неработающий рязанец, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

Полицейские задержали в квартире хозяина жилища и пятеро его гостей, включая двух женщин. Все они находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейские нашли в квартире приспособления, используемые для употребления наркотических средств с остатками производного N-метилэфедрона.

При личном досмотре у двоих мужчин 28 лет и 31 года, а также 30-летней женщины оперативники обнаружили свертки с «синтетикой» общей массой около 4 граммов. На них возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах»).

На организатора наркопритона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит четыре года колонии.