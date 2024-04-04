Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 92.31 -0.08 05/04
ЦБ EUR 100.07 0.64 05/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
12 243
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
5 612
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 972
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
9 354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В доме на улице Стройкова в Рязани полицейские «накрыли» наркопритон
Наркопритон в своей квартире организовал 31-летний неработающий рязанец, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

В доме на улице Стройкова в Рязани полицейские «накрыли» наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Наркопритон в своей квартире организовал 31-летний неработающий рязанец, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

Полицейские задержали в квартире хозяина жилища и пятеро его гостей, включая двух женщин. Все они находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейские нашли в квартире приспособления, используемые для употребления наркотических средств с остатками производного N-метилэфедрона.

При личном досмотре у двоих мужчин 28 лет и 31 года, а также 30-летней женщины оперативники обнаружили свертки с «синтетикой» общей массой около 4 граммов. На них возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах»).

На организатора наркопритона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит четыре года колонии.