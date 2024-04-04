Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 92.31 -0.08 05/04
ЦБ EUR 100.07 0.64 05/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
12 239
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
5 608
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 969
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
9 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Умер актер Евгений Шершнев
Ему было 75 лет.

Умер актер Евгений Шершнев. Об этом сообщил портал «MK.ru».

По информации источника, артист долго болел и умер от острой сердечной недостаточности еще 29 марта. Ему было 75 лет.

Евгений Шершнев родился в 1948 году в Одессе. Он — выпускник Щукинского училища. До 1995 года он служил в театре имени Вахтангова. Актер играл в таких спектаклях, как «Кот в сапогах», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Ричард». Также он участвовал в телевизионных фильмах-спектаклях «Человек с ружьем», «Сирано де Бержерак», «Брестский мир» и других.

В 1995 году Шершнев ушел в бизнес.