Умер актер Евгений Шершнев

Ему было 75 лет.

Умер актер Евгений Шершнев. Об этом сообщил портал «MK.ru».

По информации источника, артист долго болел и умер от острой сердечной недостаточности еще 29 марта. Ему было 75 лет.

Евгений Шершнев родился в 1948 году в Одессе. Он — выпускник Щукинского училища. До 1995 года он служил в театре имени Вахтангова. Актер играл в таких спектаклях, как «Кот в сапогах», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Ричард». Также он участвовал в телевизионных фильмах-спектаклях «Человек с ружьем», «Сирано де Бержерак», «Брестский мир» и других.

В 1995 году Шершнев ушел в бизнес.