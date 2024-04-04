Силовики задержали трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»

Отмечается, что двое новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами.

Силовики задержали трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 4 апреля, стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта. Их задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Отмечается, что двое новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами. Третий — непосредственно занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Напомним, в результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек. Подробнее о теракта читайте в нашем сюжете.