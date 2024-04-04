Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 92.31 -0.08 05/04
ЦБ EUR 100.07 0.64 05/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
12 239
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
5 608
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 969
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
9 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Силовики задержали трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»
Отмечается, что двое новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами.

Силовики задержали трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 4 апреля, стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта. Их задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Отмечается, что двое новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами. Третий — непосредственно занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Напомним, в результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек. Подробнее о теракта читайте в нашем сюжете.