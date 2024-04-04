Шойгу сообщил о наличии украинского следа в организации теракта в «Крокусе»

У России есть сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокусе». Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню, пишут «Ведомости».
Отмечается, что глава минобороны Франции старался убедить в непричастности Украины и стран Запада к теракту, перекладывая ответственность на ИГ*.
Шойгу сообщил, что у России все же есть такие сведения.
«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — сказал российский министр.
Напомним, теракт произошел 22 марта в здании «Крокус сити холла». В результате атаки погибли 145 человек.
Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.
*признано террористической организацией и запрещено в России.