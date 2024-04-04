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С 5 апреля до Заокского и Коростова начнут ходить катера
С пятницы, 5 апреля, людей начнут перевозить суднами рязанского речного порта. Первый рейс в Заокское запланирован в 14.30 от пристани «Кремль», второй — 17.45, далее ежедневно в 5.45, 14.30, 17.45, в Коростово в 17.15.

С 5 апреля до Заокского и Коростова начнут ходить катера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

С пятницы, 5 апреля, людей начнут перевозить суднами рязанского речного порта. Первый рейс в Заокское запланирован в 14.30 от пристани «Кремль», второй — 17.45, далее ежедневно в 5.45, 14.30, 17.45, в Коростово в 17.15.

Отмечается, что за время работы в Рязанском районе спасателями Тульского спасательного центра МЧС России на плавающем транспортере перевезено более 400 человек.

Напомним, ПТС-ПС прибыл в регион 1 апреля, за это время совершил 12 плановых рейсов и один санитарный.