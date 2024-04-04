Рязанской труженице тыла исполнилось 103 года

За достигнутые успехи в работе Маргарита Вячеславовна награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», юбилейными наградами.

Рязанской труженице тыла исполнилось 103 года. Об этом сообщили в мэрии.

Маргарита Смирнова родилась 4 апреля 1921 года. Во время войны работала медицинской сестрой в эвакогоспитале в Рязани. Она вела курсы лечебной физкультуры, ставя на ноги бойцов.

После окончания войны женщина закончила работу в сфере здравоохранения и стала преподавателем физкультуры.

За достигнутые успехи в работе Маргарита Вячеславовна награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», юбилейными наградами.