Рязанский суд обязал бизнесмена выплатить компенсацию за изображение «Лунтика»

Как указано в документах, «Мельница» потребовала компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. В качестве доказательств предоставили коньки с изображением персонажа из мультика «Лунтик и его друзья».

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск ООО «Студия анимационного кино „Мельница“» к ИП Владиславу С. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Как указано в документах, «Мельница» потребовала компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. В качестве доказательств предоставили коньки с изображением персонажа из мультика «Лунтик и его друзья».

Суд решил взыскать с предпринимателя 20 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и за авторские права на персонажа «Лунтик». Кроме того, бизнесмен должен оплатить почтовые расходы.

Кадр из мультфильма «Лунтик и его друзья».