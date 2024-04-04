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Рязанский минтранс обжалует решение суда по ремонту Солотчинского моста
Рязанский минтранс обжалует решение Тульского Арбитражного суда по ремонту моста через Оку. Суд постановил, что подрядчик ГК «Альянс» не вернет 163 миллиона рублей минтрансу, в тоже время суд обязал ведомство доплатить 23 миллиона рублей тому же подрядчику.

Рязанский минтранс обжалует решение Тульского Арбитражного суда по ремонту моста через Оку. Суд постановил, что подрядчик ГК «Альянс» не вернет 163 миллиона рублей минтрансу, в тоже время суд обязал ведомство доплатить 23 миллиона рублей тому же подрядчику. Об этом РЗН. инфо сообщил министр Павел Супрун.

Как отметил Супрун, апелляцию Дирекция дорог Рязанской области проиграла, но будет подано обжалование в Арбитражный суд Центрального округа.

«Апелляционный суд — это не последняя инстанция. Поэтому будет продолжение истории. Подадим в кассационный суд. А уже дальше как там решат», — отметил министр.

Напомним, подрядчик и минтранс подали встречные иски. ГК «Альянс» утверждал, что правительство области не доплатило ему за ремонт 23 миллиона, а в минтрансе говорили, что ремонт моста был сделан некачественно