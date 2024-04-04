Рязанец сообщил о торчащих из земли проводах под напряжением на улице Песоченской
«Мою собаку ударило током», — написал он.
Рязанец сообщил о торчащих из земли проводах под напряжением на улице Песоченской. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань».
Мужчина отметил, что в парке на улице Песоченской дом 6 снесли столб, а провода от него не изолировали.
«Мою собаку ударило током», — написал он.
Рязанец подчеркнул, что заявку «энергетикам» оставляли, работы не провели.
Рядом находится детская площадка.