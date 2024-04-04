Рязанец сообщил о торчащих из земли проводах под напряжением на улице Песоченской

«Мою собаку ударило током», — написал он.

Рязанец сообщил о торчащих из земли проводах под напряжением на улице Песоченской. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань».

Мужчина отметил, что в парке на улице Песоченской дом 6 снесли столб, а провода от него не изолировали.

«Мою собаку ударило током», — написал он.

Рязанец подчеркнул, что заявку «энергетикам» оставляли, работы не провели.

Рядом находится детская площадка.