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Рязанцы рассказали о желании перейти на четырехдневную неделю
Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет.

Рязанцы рассказали о желании перейти на четырехдневную неделю. Данные исследования приводит SuperJob.

Каждый второй житель региона поддерживает введение четырехдневной рабочей недели.

32% считают это ненужным, так как не обговорена заработная плата. Семь из десяти рязанцев, работающих пятидневку, заявили, что смогут выполнять полный объем своих рабочих задач за четыре дня.

Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (66%).