Рязанца осудят за вымогательство 175 тысяч рублей с применением насилия

В настоящее время следователем полиции материалы уголовного дела направлены в суд.

Рязанца осудят за вымогательство 175 тысяч рублей с применением насилия. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным следствия, в мае прошлого года мужчина избил знакомого и потребовал от него 100 000 рублей, угрожая расправой. У рязанца не было этой суммы, поэтому вымогатель обозначил сроки передачи наличных — еженедельно. Мужчина согласился.

Позже рязанец повысил сумму до 175 000 рублей, после чего его знакомый обратился в полицию. Когда в очередной раз мужчина отправился на встречу для передачи 11 000 рублей, вымогатель, угрожая применением насилия, стал требовать всю оставшуюся сумму. В этот момент мужчина был задержан оперативниками на месте преступления.

В настоящее время следователем полиции материалы уголовного дела направлены в суд.