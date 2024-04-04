Путин: минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличится вдвое

Об этом президент заявил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличится вдвое. Об этом президент Владимир Путин заявил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Мероприятие прошло в четверг, 4 апреля.

«Мы с вашим руководством постоянно дискутировали на этот счет в последние последние месяцы, да и в последние годы всегда уделил этому особое внимание. К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что у России нет выбора, иначе придется завозить рабочую силу из-за границы. По мнению президента, необходимо и также повышать производительность труда. «Современные производства рабочие места должны появляться повсеместно во всех регионах страны. На это мы дополнительно настроим инструменты и механизмы поддержки бизнеса, развития наших территорий. При этом, меры стимулирования инвестиций будут увязаны с повышением зарплат сотрудников, как я уже сказал, с улучшением социальных пакетов», — подчеркнул Путин.