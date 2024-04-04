Полицейские задержали рязанца за распространение оптовых партий наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца за распространение оптовых партий наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что оперативники вышли на 35-летнего жителя Рязани. По их информации мужчина работал на нелегальный интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ.

Полицейские задержали его на одной из центральных улиц города.

При досмотре оперативники обнаружили в его рюкзаке 150 свертков с гашишем общей массой 371 грамм, электронные весы и упаковочные материалы.

Преступник на допросе сообщил, что ездил в Башкортостан и там делал «закладки». Сотрудники полиции нашли в тайнике еще 50 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело.