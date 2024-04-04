На двух рязанок возбудили уголовные дела за фиктивную прописку мигрантов

Им грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

На двух рязанок возбудили уголовные дела за фиктивную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время проверки полицейские выяснили, что 41-летняя жительница села Мурмино Рязанского района зарегистрировала в своем доме 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Фактически иностранный гражданин проживал в другом месте.

Аналогичное преступление совершила 43-летняя жительница села Новое-Березово Сасовского района. Она зарегистрировала у себя 40-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

На женщин возбудили уголовные дела. Им грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.