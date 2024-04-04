МТС провела модернизацию сети LTE в южной части Рязанской области перед посевной

МТС провела модернизацию сети LTE в южной части Рязанской области перед посевной. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

МТС провела модернизацию сети LTE в южной части Рязанской области, где сосредоточены крупные элеваторы и мукомольно-зерновой кластер. Перед посевной оператор обновил оборудование на базовых станциях в пяти районах, после чего скорость мобильного интернета в этих локациях выросла на 30%.

Модернизация сети МТС прошла в городе Ряжске и поселках Ухолово, Александро-Невский, Милославское и Сараи, в которых находятся крупные элеваторы региона. Высокоскоростной интернет теперь доступен на всех пяти зернохранилищах, где в апреле стартует отгрузка подготовленного посевного материала для сельхозпредприятий.

Зерновой элеватор — это промышленный комплекс для приема, подготовки, хранения и отгрузки зерна. Новое качество голосовой связи и мобильного интернета поможет оперативно координировать логистические процессы, проводить удаленные совещания, автоматизировать доступ к закрытым терминалам, приемку и выгрузку зерна.

«Автоматизация на сети LTE позволит не только оптимизировать процессы, но и минимизировать человеческий фактор, повысив безопасность сотрудников на технически сложном производстве», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.