Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 92.31 -0.08 05/04
ЦБ EUR 100.07 0.64 05/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
12 239
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
5 608
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 969
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
9 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Мармакс»: более 40% сделок сейчас проходит по семейной ипотеке

Льготная программа «Семейная ипотека» продолжает оставаться одним из главных драйверов спроса на рынке новостроек. Специалисты девелоперской компании «Мармакс» отмечают, что на ее долю приходится свыше 40% сделок, а также рассказывают, как изменился портрет заемщика за последнее время.

Так, наиболее часто данной льготной программой пользуются семейные пары в возрасте от 30 до 40 лет с одним или несколькими детьми. Доход таких клиентов обычно превышает средний уровень, оба родителя работают.

В качестве наиболее частных предпочтений клиентов относительно выбора жилого комплекса можно выделить близость проекта к центру города, удобную транспортную доступность и наличие всей необходимой инфраструктуры. Многие уже давно проживают в выбранных локациях, но за счет привлекательных условий программы стремятся улучшить свои жилищные условия.

Особенное внимание будущие резиденты уделяют качественному и продуманному благоустройству с организацией нескольких функциональных зон, а более 60% клиентов в составе проекта хотят видеть фитнес-центр.

Более того, для работающих людей не менее важно наличие концепции «5-тиминутного города», чтобы все необходимое находилось в пешей доступности от их дома.

Отдельные требования у семейных покупателей и к планировочному решению — наиболее популярным вариантом становятся квартиры от 75 кв. м, это двух- или трехкомнатные лоты. Детская комната должна быть максимально просторной, для семейного досуга чаще всего выбирают большую кухню-гостиную. В последнее время все больше запросов поступает на лоты с мастер-спальней — это связано с тем, что такое пространство свободнее, чем классическая спальня, в нем присутствуют отдельные ванные или гардеробные, что обеспечивает дополнительное удобство и приватность.

«Семейная ипотека действительно остается одним из самых доступных способов для приобретения квартиры в новостройке. Ее преимуществами становятся привлекательная ставка в размере 6%, а также невысокий первоначальный взнос, который составляет 20,1% на сумму 6 млн рублей. Более того, в Сбербанке есть возможность взять кредит более 6,7 млн рублей по средневзвешенной ставке, позволяя с минимальными вложениями приобретать большие лоты на комфортных условиях», — отметил генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.