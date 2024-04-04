«Мармакс»: более 40% сделок сейчас проходит по семейной ипотеке

Льготная программа «Семейная ипотека» продолжает оставаться одним из главных драйверов спроса на рынке новостроек. Специалисты девелоперской компании «Мармакс» отмечают, что на ее долю приходится свыше 40% сделок, а также рассказывают, как изменился портрет заемщика за последнее время.
Так, наиболее часто данной льготной программой пользуются семейные пары в возрасте от 30 до 40 лет с одним или несколькими детьми. Доход таких клиентов обычно превышает средний уровень, оба родителя работают.
В качестве наиболее частных предпочтений клиентов относительно выбора жилого комплекса можно выделить близость проекта к центру города, удобную транспортную доступность и наличие всей необходимой инфраструктуры. Многие уже давно проживают в выбранных локациях, но за счет привлекательных условий программы стремятся улучшить свои жилищные условия.
Особенное внимание будущие резиденты уделяют качественному и продуманному благоустройству с организацией нескольких функциональных зон, а более 60% клиентов в составе проекта хотят видеть фитнес-центр.
Более того, для работающих людей не менее важно наличие концепции «5-тиминутного города», чтобы все необходимое находилось в пешей доступности от их дома.
Отдельные требования у семейных покупателей и к планировочному решению — наиболее популярным вариантом становятся квартиры от 75 кв. м, это двух- или трехкомнатные лоты. Детская комната должна быть максимально просторной, для семейного досуга чаще всего выбирают большую кухню-гостиную. В последнее время все больше запросов поступает на лоты с мастер-спальней — это связано с тем, что такое пространство свободнее, чем классическая спальня, в нем присутствуют отдельные ванные или гардеробные, что обеспечивает дополнительное удобство и приватность.
«Семейная ипотека действительно остается одним из самых доступных способов для приобретения квартиры в новостройке. Ее преимуществами становятся привлекательная ставка в размере 6%, а также невысокий первоначальный взнос, который составляет 20,1% на сумму 6 млн рублей. Более того, в Сбербанке есть возможность взять кредит более 6,7 млн рублей по средневзвешенной ставке, позволяя с минимальными вложениями приобретать большие лоты на комфортных условиях», — отметил генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.