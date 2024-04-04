Малков поддержал акцию ГИБДД «Безопасность на дорогах начинается с семьи»

Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке регионального Правительства и Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

Рязанская область присоединилась к Всероссийской информационно-пропагандистской акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Мероприятия уже начались. Они пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке регионального Правительства и Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

Уточняется, что акция направлена на профилактику ДТП с участием детей, снижение тяжести последствий, а также позволит привлечь внимание граждан к необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Проведение акций в регионе поддержал Павел Малков. Он отметил, что навыки безопасного поведения на дорогах одинаково важны как для взрослых, так и для детей. «Воспитание ребенка начинается с семьи. Мы должны показывать пример нашим детям в соблюдении правил дорожного движения, уважении других водителей и пешеходов. От нашего поведения на дороге зависит не только собственная жизнь, но и жизни окружающих», — сказал губернатор.