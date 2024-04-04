Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 92.31 -0.08 05/04
ЦБ EUR 100.07 0.64 05/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
12 239
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
5 608
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 969
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
9 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков поддержал акцию ГИБДД «Безопасность на дорогах начинается с семьи»
Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке регионального Правительства и Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

Рязанская область присоединилась к Всероссийской информационно-пропагандистской акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Мероприятия уже начались. Они пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке регионального Правительства и Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

Уточняется, что акция направлена на профилактику ДТП с участием детей, снижение тяжести последствий, а также позволит привлечь внимание граждан к необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Проведение акций в регионе поддержал Павел Малков. Он отметил, что навыки безопасного поведения на дорогах одинаково важны как для взрослых, так и для детей. «Воспитание ребенка начинается с семьи. Мы должны показывать пример нашим детям в соблюдении правил дорожного движения, уважении других водителей и пешеходов. От нашего поведения на дороге зависит не только собственная жизнь, но и жизни окружающих», — сказал губернатор.