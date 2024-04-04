ГРПЗ поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) поздравил со 100-летним юбилеем Анну Борину, бывшего сотрудника предприятия, блокадницу, ветерана Великой Отечественной войны.

В понедельник, 1 апреля, Анне Ивановне исполнилось 100 лет. Поздравить ее с юбилеем пришли представители подразделения ГРПЗ, в котором она трудилась. Они вручили имениннице поздравительную открытку, букет цветов, торт и денежный подарок.

Анна Ивановна рассказала гостям о своей судьбе. Родилась она в селе Половское Спасского района Рязанской области. По окончании школы в 14 лет переехала в Ленинград, где продолжила обучение. В 1941 году началась война, и вскоре город на Неве оказался в блокаде. После прорыва блокадного кольца в 1943 году Анна Ивановна вернулась на малую родину и поступила в медицинское училище. Но получить медицинское образование ей не удалось: в конце 1943 года ее призвали в армию и отправили после окончания курсов связистов-телефонистов в действующую армию — 878-й полк 290-й дивизии. Принимала участие в Берлинской операции. Победу встретила на Эльбе.

На Рязанский приборный завод в отдел социально-бытового обслуживания она пришла в 1983 году и проработала около девяти лет.

В поздравительной открытке от имени коллектива и от себя лично генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов пожелал Анне Ивановне доброго здоровья, бодрости и благополучия: «Примите в этот знаменательный день слова искренней благодарности за Ваш вклад в приближение Великой Победы и доблестный труд на благо нашей Родины! Благодаря таким людям, как Вы, наша страна с достоинством выдержала самые жестокие испытания истории и стала сильной, могущественной державой. Пусть каждый Ваш день будет согрет теплом, любовью и заботой близких! Мирного Вам неба над головой!»

ГРПЗ на протяжении многих лет поздравляет бывших заводчан — ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами. Также ежегодно в преддверии Дня Победы сотрудники подразделений, в которых работали ветераны, навещают их, поздравляют с праздником, желают здоровья и вручают подарки.

На ГРПЗ трудилось свыше 1000 участников Великой Отечественной войны. Информация о каждом из них занесена в заводскую энциклопедию «Победители». Имена 474 фронтовиков увековечены на плитах заводского мемориального комплекса «Аллея Славы», возведенного у центральной заводской проходной в честь 60-летия Великой Победы. Кроме того, по инициативе и на средства завода в Рязани установлены четыре памятные доски в честь заводчан, совершивших героические подвиги.