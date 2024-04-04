Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии продлил закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 4 апреля, кабмин Финляндии продлил закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

Напомним правительство республики решило с 30 ноября 2023 закрыть все пропускные пункты на границе с РФ. Причиной этого стало сообщение миграционной службы Финляндии. По их данным, осенью в страну со стороны РФ прибыло более 1,3 тысячи человек. Последний раз закрытие КПП продлевали до 14 апреля.