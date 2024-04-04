Двух рязанцев осудят за покупку и использование поддельных документов

Уголовное дело направят в Рыбновский районный суд для рассмотрения по существу.

В Рязанской области осудят двух мужчин за покупку и использование поддельных документов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые купили у неустановленного лица поддельные паспорта на трех иностранных граждан, а также иные карты и бланки.

Впоследствии, используя документы, удостоверяющие личность, они незаконно трудоустроили троих иностранцев.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело направят в Рыбновский районный суд для рассмотрения по существу.