18-летнего рязанца задержали за работу курьером на мошенников

Возбуждено уголовное дело.

18-летнего рязанца задержали за работу курьером на мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 98-летняя женщина. Ее обманули на 100 тысяч рублей по схеме «Ваш родственник попал в беду».

К ней приехал курьер и забрал деньги.

Оперативники установили, что за пакетом приезжал сотрудник курьерской службы, посылку доставили в село Баграмово Рыбновского района.

К хищению оказался причастен 18-летний местный житель. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело.