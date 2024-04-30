В Тверской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

В Тверской области во вторник, 30 апреля, в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК России.

Инцидент произошел на 82 километре трассы Торжок — Осташков в Кувшиновском муниципальном округе. По предварительной информации ведомства, грузовой автомобиль перевозил песок. Во время поворота направо он опрокинулся на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус. Грузовик упал на автомобиль.

Отмечается, что погибли трое человек, в том числе несовершеннолетняя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Тверской области»