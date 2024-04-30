В Рязанской области семнадцатилетний юноша и его напарник ограбили сетевой магазин

Похищенное они предварительно спрятали в одежду.

В Рязанской области семнадцатилетний юноша и его напарник 13 апреля 2023 года ограбили сетевой магазин.

По информации пресс-службы рязанского следкома, два жителя Ряжского района 1991 и 2006 года рождения вынесли продукцию из сетевого магазина. Похищенное они предварительно спрятали в одежду.

Работник магазина попытался остановить преступников, но те скрылись.

Во время следствия подозреваемые возместили ущерб.

Суд назначил им условное наказание.