В Амурской области мусоровоз насмерть сбил девятилетнего мальчика на велосипеде
В Амурской области мусоровоз насмерть сбил девятилетнего мальчика на велосипеде. Об этом во вторник, 30 апреля,
Инцидент произошел в городе Белогорске. По информации ведомства, водитель мусоровоза двигался задним ходом возле жилых домов. Он наехал на мальчика-велосипедиста 2015 года рождения.
Отмечается, что ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Амурской области»