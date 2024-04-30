В Амурской области мусоровоз насмерть сбил девятилетнего мальчика на велосипеде

В Амурской области мусоровоз насмерть сбил девятилетнего мальчика на велосипеде. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в городе Белогорске. По информации ведомства, водитель мусоровоза двигался задним ходом возле жилых домов. Он наехал на мальчика-велосипедиста 2015 года рождения.

Отмечается, что ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Амурской области»