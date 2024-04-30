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Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества в майские праздники
Мошенники в майские выходные для обмана россиян будут использовать различные уловки: от необходимости оплатить участие в акции «Бессмертный полк» до предложений открыть сезонный вклад «на праздничных условиях».

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в майские праздники. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Почта банк».

Мошенники могут предлагать ветеранам предлагать оплатить участие в акции «Бессмертный полк».

Уточняется, что злоумышленники попросят реквизиты банковской карты и СМС-коды для подтверждения операции или заставят скачать приложение, чтобы получить доступ к мобильному банку.

Также мошенники могут пообещать россиянам сохранить информацию о ветеранах в базе героев. В банке жителям напомнили, что участие в акции бесплатное и в 2024 году проходит в режиме онлайн.

«Кроме того, злоумышленники могут предложить открыть вклад на сезонных или праздничных условиях, а также „выгодно“ инвестировать средства. Для этого попросят закрыть действующие счета или оформить потребительский кредит, а полученные средства перевести через „транзитный“ и „безопасный“ счет», — добавили в банке.

Как сказали эксперты, злоумышленники будут применять и другие способы обмана. Например, настаивать на переоформлении сим-карты, пугать утечками данных, кражей средств или взломом сайта Госуслуг.

В банке отметили, что главное — не поддаваться эмоциям, а положить трубку и перезвонить на горячую линию мобильного оператора.

Ранее в МВД рассказали о мошенниках, которые обещают ветеранам выплаты в честь Дня Победы.