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Рецидивист обокрал дом на улице Мервинской в Рязани
Он взломал окно и вынес бытовую технику, пока хозяйка отсутствовала.

Рецидивист обокрал дом пенсионерки на улице Мервинской в Рязани. Он взломал окно и вынес бытовую технику, пока хозяйка отсутствовала.

Рязанские полицейские стали опрашивать местных жителей и выяснили, что один мужчина похвастался в компании «новинками», которые у него появились. Его задержали. В квартире у 37-летнего рязанца обнаружили пропавшую технику.

Ранее рязанец был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Подозреваемому грозит срок лишения свободы до 6 лет по ч.3 ст. 158 УК РФ.