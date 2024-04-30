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Опубликован момент аварии со снесенным столбом в Рязани
После удара внедорожник врезался в опору электропередач, отчего та сложилась пополам и оборвала троллейбусные провода.

Опубликован момент аварии Ford Explorer и Renault Logan со снесенным столбом в Рязани. Видео опубликовал Telegram-канал «Рязинформбюро».

Авария произошла на Московском шоссе в понедельник, 29 апреля, около 21.00.

После удара внедорожник врезался в опору электропередач, отчего та сложилась пополам и оборвала троллейбусные провода. Легковой автомобиль выбросило на пешеходную зону.

РЗН. Инфо публиковал видео с места ДТП.