Россиянам назвали места для отдыха без загранпаспорта

В списке шесть стран.

Россиянам назвали места для отдыха без загранпаспорта. Об этом во вторник, 23 апреля, написали « Известия » со ссылкой на Ассоциацию Туроператоров (АТОР).

Так граждане России могут поехать в Белоруссию. Отмечается, что прямые рейсы в Минск выполняются из Москвы и из более чем 10 городов России, есть также возможность улететь из столицы прямым рейсом в Брест и Гомель.

Самолетом, поездом или автомобилем можно отправиться в Казахстан. Из Москвы туристы могут улететь в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Кроме того, некоторые аэропорты выполняют рейсы в Киргизию — в Бишкек и Ош.

Для тех, кто планирует отдых на Кавказе, АТОР предлагает рассмотреть Армению. Указывается, что по внутреннему паспорту можно въехать только в международные аэропорты Еревана и Гюмри.

Также популярными направлениями являются Абхазия и Южная Осетия.