Россиянам назвали места для отдыха без загранпаспорта. Об этом во вторник, 23 апреля, написали «
Так граждане России могут поехать в Белоруссию. Отмечается, что прямые рейсы в Минск выполняются из Москвы и из более чем 10 городов России, есть также возможность улететь из столицы прямым рейсом в Брест и Гомель.
Самолетом, поездом или автомобилем можно отправиться в Казахстан. Из Москвы туристы могут улететь в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Кроме того, некоторые аэропорты выполняют рейсы в Киргизию — в Бишкек и Ош.
Для тех, кто планирует отдых на Кавказе, АТОР предлагает рассмотреть Армению. Указывается, что по внутреннему паспорту можно въехать только в международные аэропорты Еревана и Гюмри.
Также популярными направлениями являются Абхазия и Южная Осетия.