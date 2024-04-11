В Михайловском районе жители собирают рыбу в поле
В Михайловском районе жители деревни Наталинка заметили, что после разлива реки «Проня» в поле осталась рыба. На кадрах видно, как михайловцы собирают ее в мешки и ведра.
В Михайловском районе жители собирают рыбу в поле. Видео опубликовали в Telegram-канале «Новая газета».
В Михайловском районе жители деревни Наталинка заметили, что после разлива реки «Проня» в поле осталась рыба. На кадрах видно, как михайловцы собирают ее в мешки и ведра.
Однако большая часть рыбы умерла при снижении воды.