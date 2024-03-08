В Рязани в «Виктории Плазе» пара с ребенком обокрала витрину с цветами

Инцидент произошел в четверг, 7 марта.

В Рязани в ТЦ «Виктория Плаза» пара с ребенком обокрала витрину с цветами. Пост опубликовали в группе «Rzn life l Рязань l Жизнь Рязани» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел в четверг, 7 марта.

«В ТЦ „Виктория Плаза“ решили прихватить лишнего. Наверное, им надо. Детей чему учат? Одним словом — свинство! Узнали?», — написали в посте.

Официальных данных о произошедшем не поступало.