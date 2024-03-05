В Рязанской области 6 марта проверят систему оповещения населения

В регионе включат сирены и громкоговорители, а также соответствующий сигнал появится в теле- и радиоэфирах.

По всей Рязанской области 6 марта проверят готовность системы оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В регионе включат сирены и громкоговорители, а также соответствующий сигнал появится в теле- и радиоэфирах.

Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

Отмечается, что оповещение пройдет по всей стране.