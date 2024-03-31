За сутки в Рязани уровень Оки поднялся на 82 сантиметра

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 82 сантиметра и составляет 326 см относительно нулевой отметки гидрологического поста

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 82 сантиметра и составляет 326 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 62 сантиметра и составляет 385 сантиметров.

в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 29 сантиметров и составляет 217 сантиметров.

в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 38 сантиметров и составляет 348 сантиметров.

в Проне у населенного пункта Быково уровень воды повысился на 102 сантиметра и составляет 510 сантиметров.

у села Троица уровень воды в Ранове повысился на 54 сантиметра и составляет 727 сантиметров.

у Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 23 сантиметра и составляет 257 сантиметров.

По словам ведомства, половодье развивается в соответствии с прогнозом.

Ранее появилось видео, как «трактор-карета» довозит жителей до Рыбацкой деревни.