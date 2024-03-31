В сети появились кадры из дома в Дагестане, где укрывались задержанные боевики

В сети появилось видео из дома в Дагестане, где укрывались задержанные боевики. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

По словам телеканала, преступники укрывались в квартире на пятом этаже дома на улице Амет-хан Султан в Каспийске.

Отмечается, что во время задержания применяли слезоточивый газ.

«Дверь в квартиру, где прятались террористы, выломали. Внутри все еще тяжело дышать после применения слезоточивого газа», — говорится в сообщении.

Напомним, во время контртеррористической операции в Дагестане задержали трех боевиков, планировавших совершить теракт.