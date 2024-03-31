В Санкт-Петербурге роллер насмерть разбился на соревнованиях

В Санкт-Петербурге роллер Роман Богрец насмерть разбился на соревнованиях в спортивном клубе. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время Кубка по роллер-спорту в субботу, 30 марта. 36-летний мужчина ехал на большой скорости, упал и ударился об ограждение, преодолевая трассу с препятствиями.

По данным телеканала, роллер получил тяжелую травму головы, переломы и травмы груди. Спортсмену оказали первую помощь врачи, которые присутствовали на соревнованиях.

Отмечается, что позже мужчину доставили в больницу, где он скончался.