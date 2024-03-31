В Рязани голого мужчину «скрутили» водитель и пассажир легковушки
Инцидент произошел в Кальном в ночь на воскресенье, 31 марта. По словам очевидцев, неизвестный прыгал по капотам. На место вызывали полицию.
В Рязани голого мужчину «скрутили» водитель и пассажир легковушки. Видео
Инцидент произошел в Кальном.
«Он [голый мужчина] пытался сесть за руль автомобиля с пассажирами, но те смогли его угомонить», — написали в посте.
В соцсетях также сообщали, что мужчина бегал по капотам припаркованных машин. На место вызывали полицию.
«Мужик прыгал на капоты машин, предположительно, под действием веществ. Вызвали полицию, его повязали. Будьте аккуратнее», — написали в посте.
Официальных данных о происшествии не поступало.