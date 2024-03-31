В Рязани голого мужчину «скрутили» водитель и пассажир легковушки

Инцидент произошел в Кальном в ночь на воскресенье, 31 марта. По словам очевидцев, неизвестный прыгал по капотам. На место вызывали полицию.

В Рязани голого мужчину «скрутили» водитель и пассажир легковушки. Видео опубликовали в воскресенье, 31 марта, в Telegram-канале «Новости Рязани и Области».

Инцидент произошел в Кальном.

«Он [голый мужчина] пытался сесть за руль автомобиля с пассажирами, но те смогли его угомонить», — написали в посте.

В соцсетях также сообщали, что мужчина бегал по капотам припаркованных машин. На место вызывали полицию.

«Мужик прыгал на капоты машин, предположительно, под действием веществ. Вызвали полицию, его повязали. Будьте аккуратнее», — написали в посте.

Официальных данных о происшествии не поступало.