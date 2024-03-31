В Пронском районе умерла учитель Ирина Гринева

В Пронском районе умерла учитель начальных классов Ирина Гринева. Женщина скончалась в субботу, 30 марта.

В Пронском районе умерла учитель начальных классов Ирина Гринева. Об этом сообщила «Пронская газета» в своем Telegram-канале.

Гринева скончалась в субботу, 30 марта. Причина смерти не указана.

Женщина работала в Новомичуринской средней школе № 2. Как указано в посте, она всю жизнь посвятила обучению и воспитанию детей.

«Ирина Гринева пользовалась огромным уважением коллег, учащихся и родителей. Отличный учитель, пример трудолюбия и жизнелюбия — такой Ирина останется в памяти всех, кто ее знал», — говорится в сообщении.

Фото: «Пронская газета»