В Дагестане задержали трех планировавших теракт боевиков

В Дагестане задержали трех планировавших теракт боевиков. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе контртеррористической операции … задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — рассказали телеканалу в НАК.

Отмечается, что на месте задержания боевиков нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

По словам телеканала, гражданское население и правоохранители не пострадали во время КТО. Специалисты продолжают оперативно-розыскные мероприятия следственные действия.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Дагестана.

Позже появилась информация, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооруженные террористы.

Видео: «RT на русском», на кадрах — Каспийск, где террористы были заблокированы на пятом этаже в одном из домов