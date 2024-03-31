В Дагестане задержали трех планировавших теракт боевиков. Об этом
«В ходе контртеррористической операции … задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — рассказали телеканалу в НАК.
Отмечается, что на месте задержания боевиков нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.
По словам телеканала, гражданское население и правоохранители не пострадали во время КТО. Специалисты продолжают оперативно-розыскные мероприятия следственные действия.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Дагестана.
Позже появилась информация, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооруженные террористы.
Видео: «RT на русском», на кадрах — Каспийск, где террористы были заблокированы на пятом этаже в одном из домов