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В Белгородской области система ПВО сбила 10 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 10 воздушных целей. Из-за воздушной атаки ВСУ выбиты окна в квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание.

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 10 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадала женщина, в доме у которой случился пожар. У нее ожог руки второй степени. Скорая оказала пострадавшей медпомощь на месте.

По словам Гладкова, в Белгороде из-за воздушной атаки ВСУ выбиты окна в квартире многоэтажки и повреждены 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание.

«Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий», — написал губернатор.

Кроме того, Гладков уточнил, что в Белгородском районе в поселке Майский есть разрушения в двух частных домах, а также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор. ⠀

По словам губернатора, на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»