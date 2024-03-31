В Башкирии во время пожара погибли четыре человека

В Башкирии во время пожара погибли четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 31 марта, в селе Железнодорожный. На месте происшествия нашли тела женщины, ее двухлетней дочери, годовалого сына, а также труп пожилого мужчины.

По данным ведомства, огонь охватил жилой дом, баню и два авто. Пожар ликвидировал 31 специалист, работало 12 единиц техники.

Отмечается, что причину произошедшего установит дознаватель МЧС России.

Фото: Telegram-канал «МЧС России»