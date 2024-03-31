В Башкирии во время пожара погибли четыре человека
В Башкирии во время пожара погибли четыре человека. Об этом
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 31 марта, в селе Железнодорожный. На месте происшествия нашли тела женщины, ее двухлетней дочери, годовалого сына, а также труп пожилого мужчины.
По данным ведомства, огонь охватил жилой дом, баню и два авто. Пожар ликвидировал 31 специалист, работало 12 единиц техники.
Отмечается, что причину произошедшего установит дознаватель МЧС России.
Фото: Telegram-канал «МЧС России»