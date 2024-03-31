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Скончалась учитель информатики Кораблинской школы Нина Соболева
Ей было 70 лет.

Скончалась учитель информатики Кораблинской школы имени героя России И.В.Сарычева Нина Соболева. Об этом написала бывший директор учебного учреждения в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

Женщина сообщила о нехватке специалистов в школах .

«Ей было 70 лет. Каждый год коллега собиралась уйти на заслуженный отдых и посвятить себя внукам, семье, не случилось. Мы уговаривали ее еще поработать, ведь заменить нам учителя некем, не приходит молодое поколение на такую зарплату, а ветеран педагогического труда выручал и выручает, только по одной причине- прибавка к пенсии», — написала она.

Отмечается, что Нина Соболева проработала в школе 52 года.