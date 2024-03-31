Синоптики заявили, что апрель в ЦФО начнется с летних температур

Таких температур в начале апреля не было зарегистрировано за всю историю регулярных метеоизмерений.

Синоптики заявили, что апрель в ЦФО начнется с летних температур. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, таких температур в начале апреля не было зарегистрировано за всю историю регулярных метеоизмерений.

Отмечается, что на пик субтропическое тепло выйдет во вторник, будет сухо и солнечно, потеплеет до плюс 20-22 градусов.

Тишковец заметил, что данные цифры соответствуют многолетней норме июня или августа.